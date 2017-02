El procés català arriba al primer diari del Brasil i a la TV pública francesa

Última actualització Dimarts, 21 de febrer de 2017 12:10 h

El president de la Generalitat i el secretari general de Diplocat no desaprofiten entrevistes als mitjans gal i carioca per anunciar el referèndum d'aquest setembre

4 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – El primer diari del Brasil no tabloide, O Globo, ha mostrat interès pel procés català publicant avui una entrevista al secretari general de Diplocat, Albert Royo, tant a la versió digital com a la de paper. Un interès compartit per la televisió pública francesa France 3TV, en la versió regional d’Occitània, que ahir va parlar amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aprofitant la seva visita al sud de França.

Notícies relacionades

El cap de l’executiu català va instar en francès al govern Rajoy a seure per “acordar com s’ha de celebrar el referèndum” sobre la independència. En aquest sentit, va exigir que “l’Estat espanyol ha d’escoltar” les demandes del Principat perquè “el procés existeix i és real, no és una cosa artificial”, encara que “a Espanya no li agradi que Catalunya pugui esdevenir independent”. A més, va reiterar la determinació de convocar un referèndum enguany i també la voluntat d’entesa i col·laboració entre el seu govern i la Regió OccitàniaD’altra banda, O Globo titula l’entrevista a Albert Royo amb una cita clara: “Espanya no sap gestionar la crisi catalana". El líder del consell de la diplomàcia pública de Catalunya fa referència a l’“ofensiva [de Madrid] contra l’autonomia acordada el 1979”, i exemplifica aquesta deriva amb la sentència del TC contra l’Estatut el 2010 i amb les “agressions a la llengua i cultura i les acusacions a Catalunya de no ser solidària i deslleial” constants en els últims anys. A més, Royo tampoc desaprofita l’ocasió per explicar la voluntat del Govern de fer un referèndum acordat, però la convicció de fer-lo en qualsevol cas no més enllà d’aquest setembre.