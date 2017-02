La putrefacció d’Unió al món digital, símbol de la descomposició dels democristians

Última actualització Dimarts, 21 de febrer de 2017 14:00 h

El web d'UDC està inactiu, les xarxes socials desèrtiques i el web de Duran i Lleida, a mans d'una empresa de posicionament web

Guifré Jordan @enGuifre – La sèrie de documentals La vida després dels humans (Life After People, en la versió original) narra les hipotètiques conseqüències pel planeta Terra d’una sobtada desaparició de les persones. Aliments podrits, putrefacció, desastres naturals fruit de la manca de manteniment de fàbriques, construccions humanes trontollant... i animalons de tot tipus, com els armadillos, fent-se els amos de la carretera. Ara els documentals es podrien adaptar a Unió ja que, poc més d’un any de la seva desaparició de les principals institucions, la seva presència virtual ja fa olor de putrefacció. Per exemple, el web de Duran i Lleida ara està controlat per una empresa de posicionament web que es dedica a parlar dels atractius de la ciutat de Barcelona.

L’any passat, la propietat d’Unió sobre el domini duranilleida.cat va caducar l’any passat i, lluny de renovar-lo, el partit el va deixar lliure i algú l’ha ocupat per fer publicitat de l’interès turístic de Barcelona. Tot plegat, aprofitant la bona col·locació del web buscant ‘Duran i Lleida’. Així, ara en qualsevol cercador, com Google, buscant el nom del democristià podem trobar un espai on descobrirem, en castellà, quins són els millors llocs per menjar de la ciutat comtal o els llocs més emblemàtics de la capital catalana.D’altra banda, les xarxes socials de la formació comencen a estar desangelades. El compte oficial del partit ha fet només sis piulades amb contingut propi (sense comptar 'retweets') en tot el 2017, una el gener i cinc el febrer –fent referència només al comunicat que la formació va fer públic en motiu del 9N i també el dia en record del dia mundial contra el càncer–. A Facebook, també són sis les publicacions en els més de 50 dies que portem d’any.Un altre dels casos paradigmàtics és el web d’Unió , que no està operatiu a hores d’ara. La formació està en concurs de creditors que la condemnarà a la liquidació i, tot i que encara no s’ha fet efectiva, en el món digital la marca d’UDC està ja a prop del desballestament total. Una dinàmica que s’està reproduint al món real, on els militants cada vegada són menys. Per exemple, el mes passat els dos regidors d’Unió a Reus es van passar al PDeCAT, enterrant CiU en un poble més. Tot plegat, just després que aquest cap de setmana, la fundació del partit, la Fundació Coll i Alentorn, hagi decidit “unànimement” impulsar un nou partit polític que deixi enrere els 22,5 milions d’euros de deute i els 80 comptes bancaris en números vermells de l’organització.A més, la plana major de la tercera via amb tota probabilitat tornarà a treure el cap en motiu de la presentació del nou llibre del propi Duran i Lleida que, el proper 22 de març, donarà a conèixer a la Casa del Llibre de Barcelona el contingut de l’obra Un pa com unes hòsties. Valia la pena trencar-ho tot?. Si qui va ser líder d’Unió vol tornar a la vida pública o, com a mínim fer servir el web per fer publicitat del seu llibre, haurà de començar per recuperar el seu domini web.