Última actualització Dimarts, 21 de febrer de 2017 15:15 h

Els tres grups parlamentaris han pres la decisió després d'escoltar les explicacions "insuficients" de Junqueras i Salvadó

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



C's, PSC i PPC han tancat aquest dimarts un acord al Parlament per demanar la creació d'una comissió d’investigació sobre el 'cas Vidal'. En les properes hores, segons han indicat, registraran la petició a la cambra catalana. Com que ho demanen tres grups parlamentaris, la comissió es crearà de manera automàtica. La decisió arriba després que, la setmana passada, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, donessin explicacions sobre aquest cas a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) i a la Comissió d'Economia, respectivament.

Junqueras va negar, una per una, les polèmiques afirmacions de Vidal i va admetre que els dubtes generats per aquest cas "han fet mal al Govern". C's, PSC i PPC van considerar que els arguments aportats van ser "insuficients" per aclarir les afirmacions de l'exjutge i exsenador d'ERC. Per la seva part, Junts pel Sí ha anunciat que impulsarà, en paral·lel, una altra comissió d'investigació sobre l'anomenada 'Operació Catalunya', la suposada conxorxa de l'Estat creada per torpedinar el procés.



"No servirà per a res"

Notícies relacionades

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha vaticinat aquest dimarts que la comissió d'investigació que forçaran C's, PSC i PPC al Parlament per les declaracions de l'exsenador d'ERC Santi Vidal "no tindrà cap utilitat". La portaveu ha evitat avançar si els consellers acudiran voluntàriament a declarar a la comissió o si es facilitarà que ho puguin fer si se sol·licita, i ha afegit que des del Govern "s'han donat les explicacions que pertocava i explicacions suficients", apuntant que el vicepresident, Oriol Junqueras, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, van comparèixer al Parlament, i assegurant que ella mateixa "ha respost" les preguntes que se li han formulat a les rodes de premsa. En canvi, ha clamat per la necessitat de crear la comissió d'investigació per l'anomenada 'operació Catalunya', i ha rebutjat "cap paral·lelisme" entre els dos casos. En aquest sentit, ha retret al govern espanyol i al PP que "només s'hagin rebut negatives a parlar-ne" quan se li han demanat explicacions per aquesta 'operació Catalunya' que la Generalitat considera més que provada.