El “3%” del PSC comença al Consell Comarcal del Barcelonès (1)

Un demolidor informe de la Sindicatura de Comptes i nous documents als quals ha tingut accés directe!cat mostren un modus operandi de males pràctiques amb pagaments de comissions i amistats inconfessables en el PSC metropolità.

@joanpuig i Redacció .- Segons va publicar el diari econòmic meseconomia.cat, el CCB té un sistema de funcionament on la impunitat i la manca de transparència han estat les protagonistes d'una institució pública controlada des del retorn de la democràcia pel Partit dels Socialistes de Catalunya. L'informe de la Sindicatura mostra amb claredat un problema molt greu: una flagrant manca de control per part dels polítics que han dirigit el Consell Comarcal. L'actitud de la direcció ha permès durant molts anys operar sense el control previ del secretari i l'interventor, d'aquesta manera neix l'escàndol de corrupció que avui expliquem.

Polèmica resolta amb veritats a mitges



La polèmica va sortir publicada l'any 2015 a Economia Digital i tractava de factures de la FECAC (organitzadora de la Feria d'Abril presidida en aquell moment per l'imputat Garcia Prieto i actualment per un càrrec de confiança de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Dani Salinero) a empreses de la construcció que treballaven pel CCB, factures que servien per pagar les casetes de les entitats de la Feria d'Abril.

El cas va comportar un petit rebombori que va acabar amb un informe del CCB que reconeixia parcialment practiques difícils de justificar, informe traslladat en el seu dia a fiscalia, però que avui podem dir és incomplet. Amb els nous documents als quan hem tingut accés es confirma una practica sistèmica de pagament de comissions entre els anys 2006-2009 com a mínim, practiques conegudes com el "3%".



Alguns d'aquests documents que avui publiquem mostren com aquests no van formar part de l'informe emes pel CCB via la seva empresa pública REGESA el 6 d'octubre de 2015. Aquell informe emès a partir de les informacions publicades pel diari Economia Digital són incomplets i intenten deixar el cas en una anècdota puntual. Els arxius que avui comencem a publicar confirmen la pràctica sistemàtica com a mínim entre els anys 2006 i 2009.



Es creien tan impunes que les primeres factures conegudes són 9 de la FECAC directament emeses contra l'empresa pública RASSA, depenen del CCB

Són 9 factures per un import cadascuna de 6.090.-€ iva inclòs amb un import total de 54.810.-€ registrada el novembre del 2006 amb el mateix concepte i de nou entitats amb caseta a la Feria d'Abril. Factures tan impunes que la mateixa empresa pública no reconeix i exigeix la seva anul·lació.



La FECAC exigeix en un correu a quines empreses factura les casetes



Davant el no reconeixement de les factures, aquestes són anul·lades per la FECAC, però aquesta exigeix una solució. En un correu enviat al gerent de REGESA(2006), Ferran Julia, militant socialista i ex-regidor de l'Ajuntament de Barcelona li demanen els noms de les empreses a qui facturar les casetes, li recorda el preu d'aquestes. Cosa que succeeix segons informe de l'empresa pública REGESA. El que amaga l'informe és que aquesta pràctica va ser sistèmica durant com a mínim quatre anys com demostrarem en els pròxims dies.

