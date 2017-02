La FECAC, l’eina del PSC per controlar el vot metropolità

Última actualització Dimecres, 22 de febrer de 2017 07:00 h

@joanpuig i Redacció.- Sens dubte la FECAC era una eina molt potent per controlar l'àrea metropolitana, i el que és més important, la seva bossa de vots. Garcia Prieto va ser el personatge que va dirigir tot aquest petit imperi, va tenir bones relacions amb el mateix president Jordi Pujol i la gent d'Iniciativa (ICV), malgrat estar tot controlat pels anomenats "capitans del PSC", entre ells el que havia estat el poderós secretari d'organització Josep Mª Sala, condemnat per finançament irregular pel cas Filesa però supervivent amb despatx fixe a Nicaragua.

Avui Sala segueix sent un personatge clau en l'entramat de control de la FECAC i el seu entorn, és habitual veure'l en el món de les entitats andaluses i de la mateixa Feria d'Abril.

La caiguda en desgràcia de Garcia Prieto provoca un maquillatge en la persona de Daniel Salinero

Tot i les al·legacions presentades per altres entitats que demostren els incompliments de la FECAC en l'organització del 2016, motiu suficient per ser apartades del concurs d'aquest any, guanyen de nou l'adjudicació i, aquest cop, per trens anys més sota el control de la FECAC, malgrat els escàndols que atresora.