Poble Lliure impulsa la campanya “La República, a les nostres mans” pel SÍ al referèndum

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

21 de febrer de 2017, 20.32 h









Sort que al llarg de la vida, a base de Tantra he anat aprenent a dominar l'ejaculació, perquè altrament, em produeix un plaer tan intens veure com S'ESGARGAMELLEN els PPancastellanistes tardofranquistes enviat milers de comentaris a aquest digital, QUE CREC QUE EM CORRIRIA de gust, si com he dit no sabés dominar-me.







És que no em negareu que SÓN PATÈTICS, pobrets, com nens petits endarrerits mentals que pretenguessin aturar el corrent d'un riu cabalós amb les seves manetes . ... Llegir més