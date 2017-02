CCOO abandona l'ambigüitat i rebutja la unilateralitat

Última actualització Dimarts, 21 de febrer de 2017 19:45 h

L'11 Congrés del sindicat definirà els eixos d'actuació dels pròxims quatre anys que haurà de liderar Javier Pacheco, candidat a substituir Joan Carles Gallego

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- CCOO ultima la celebració de l'11 Congrés del sindicat que es celebrarà entre el 4 i el 6 d'abril i que haurà de marcar el full de ruta dels pròxims quatre anys. Javier Pacheco, actual secretari general de la Federació d'Indústria, serà el que agafi el relleu de Joan Carles Gallego, sinó hi ha sorpreses inesperades d'última hora, molt improbables. En una trobada amb periodistes, Gallego ha anunciat que el congrés votarà cinc resolucions entre les quals hi haurà una que modificarà la 'resolució nacional' a favor del dret a decidir que es va aprovar fa quatre anys. El líder de CCOO ha defensat aquest canvi perquè la conjuntura política ''ha evolucionat'' i cal incorporar nous elements com la ''judicialització'' i la ''manca de diàleg'' o la unilateralitat. Tot i això, Gallego ha assegurat que la resolució seguirà defensat la convocatòria d'un referèndum vinculant com via de sortida d'aquest conflicte polític.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ccoo, referendum, sindicat, unilateralitat

La 'resolució nacional' mantindrà la defensa del dret a decidir amb la convocatòria d'un referèndum vinculant, tot i que afegirà aspectes que fa quatre anys no estaven sobre la taula com és la judicialització o les posicions maximalistes que aparquen el diàleg i aposten per posicions unilaterals, ha explicat Gallego.

El líder de CCOO ha reconegut que ens aquests últims anys la política ha ''evolucionat'' a pitjor fins arribar a un punt de ''degradació'' de les relacions polítiques cosa que ''ens ha instal·lat'' en posicions de ''no diàleg'' i de ''judicialització''.

L'estructura sindical ja porta setmanes treballant en relació amb aquesta resolució per tal de buscar els mínims denominadors comuns en una organització que és ''molt plural'' en les posicions dels seus militats.

Gallego creu que l'actuació sindical dels pròxims quatre anys estarà marcada per la lluita contra la precarietat laboral amb l'objectiu d'eliminar la idea que els treballadors ''són una força de treball d'entrar i sortir i de lliure disponibilitat'' per als empresaris.

El segon eix d'actuació passarà per la recuperació dels drets socials i econòmics perduts durant la crisi per les retallades en el sector públic i per la derogació de les últimes reformes aprovades pel govern del PP, inclosa la reforma laboral del febrer del 2012.

Finalment, i com tercer eix prioritari de l'actuació sindical dels pròxims quatre anys, la mobilització en contra de les retallades de les pensions que està preparant el govern espanyol.

En l'11é Congrés participaran 651 delegats elegits en un total de 1.129 assemblees que s'han organitzat aquests últims mesos en diferents empreses, sectors i territoris.

Gallego ha informat que CCOO va tancar el 31 de gener del 2017 amb 140.531 afiliats, dels quals el 59% eren homes.

Notícies relacionades