La portada la revista El Jueves mostra la infanta sent sodomitzada per Urdangarin

Última actualització Dimecres, 22 de febrer de 2017 09:40 h

Mitja Espanya s'escandalitza per l'atreviment

5 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - El Jueves, la revista de sàtira política que es publica els dimecres, és a dir, avui, ha escandalitzat a mitja Espanya amb una portada tant atrevida com encertada. El titular explica que "la Infanta anirà a la presó" però només pels "vis a vis" (trobades sexuals) amb Urdangarin. El gag va acompanyat d'una caricatura explícita de la parella de la saga familiar borbònica mantenint sexe.

La revista El Jueves ha tornat a ser notícia per una portada esbojarrada. Sense cap mena de pudor, mostra la Infanta Cristina de Borbó a quatre potes (la postura coneguda com 'el gosset') i amb cara complaent mentre és penetrada (no queda clar per quin orifici) per Iñaki Urdangarin, el cunyat del Rei Felipe VI, que li cau una llagrimeta. L'escena, però, és un 'vis a vis', les trobades programades que es fan als centres penitenciaris per facilitar que les parelles, que queden separades per la presó, puguin dur a terme les pràctiques sexuals que desitgin.

El gag rau en la condemna a Urdangarin de 6 anys i 3 mesos de presó. Un empresonament que, d'altra banda, és molt poc factible que s'acabi produint. La portada ja ha estat comentada als mitjans estatals i a les xarxes socials i ha demostrat, un altre cop, que l'espanya més profunda i recalcitrant, no té gens de sentit de l'humor. La pregunta és obligada, serà censurada la portada?

Notícies relacionades