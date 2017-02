Batibull de reaccions histriòniques de l'unionisme per la reunió Rajoy i Puigdemont

Última actualització Dimecres, 22 de febrer de 2017 10:50 h

Albiol ha refusat "valorar" l'agenda de Puigdemont i ni ha confirmat ni desmenteix la trobada amb Rajoy. El popular ha dit que "no li correspon" al PPC parlar de amb qui es troba o no el president català.

El president espanyol ha evitat aquest dimecres al Congrés confirmar o desmentir la informació de ‘La Vanguardia’ que posa de manifest que es va reunir amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el passat 11 de gener a La Moncloa, en una trobada on tots dos van constatar la impossibilitat de fer avenços. Preguntat per la trobada, Rajoy ha fet ús del seu argumentari habitual i s'ha limitat a dir que la posició que recull el rotatiu és la que ell “sempre” ha tingut i que “coincideix un gran nombre de persones a Catalunya”. “Crec que és el moment de tornar a la sensatesa i al sentit comú i acabar amb això que porta ja cinc anys i que no ha conduit absolutament a res positiu per als ciutadans de Catalunya”, ha dit, i “la meva disposició és la millor, jo vull parlar, però vull parlar dels problemes reals i no de liquidar ni Espanya ni la llei”.