El president evita fer cap referència a la reunió amb el cap del govern espanyol del passat gener

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha negat aquest dimecres que hagi estat negociant amb el govern espanyol i el seu president, Mariano Rajoy. Durant la sessió de control al ple del Parlament, Puigdemont ha garantit que "quan es produeixin les negociacions", la cambra catalana "tindrà tota la informació", però ha afirmat que ara "no s'estan produint". "Les negociacions, ni estan, ni se les espera", ha etzibat.

A més, ha afirmat que a hores d'ara, ni ell ni el Govern han formulat encara la seva proposta per al referèndum pactat i ha demanat no donar aquesta possibilitat per perduda. De la reunió entre Puigdemont i Rajoy celebrada el passat 11 de gener, però, el president ha evitat pronunciar-se i no n'ha parlat. Malgrat la negació de les negociacions, però, ha retret també a l'oposició que "ara s'escandalitzin" quan "veuen que el Govern dialoga", i ha aprofitat per reclamar a l'Estat que s'avingui a parlar del referèndum per pactar-ne la seva celebració.

