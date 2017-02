[Vídeo] Junqueras deixa mut al PP explicant per què s'entén tan bé amb la CUP

Junqueras ha recordat que "aquesta majoria parlamentària està compromesa amb els ciutadans en l'àmbit de la salut, per exemple. I un ministre del seu partit es vantava de destrossar-lo". Així doncs, ha declarat que "és evident que estarem al costat dels que es preocupen pels drets socials dels ciutadans de Catalunya". Per acabar, ha posat un altre exemple: "de la mateixa manera que el govern i la CUP vol acollir refugiats i el seu govern ho impedeix". Així doncs, ha conclòs: "continuarem treballant amb aquells que defensen i volen millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya".

"Senyor Fernández nosaltres estem fortament compromesos amb la democràcia". Així començava la rèplica de Junqueras a Alejandro Fernández. "La majoria parlamentària que dóna suport al Govern defensa la democràcia i qui la vol impedir i amenaça i judicialitza és el partit que vostè representa en aquesta cambra" ha etzibat el vicepresident per contestar la petició del popular sobre les aliances que tenen Junts pel Sí i la CUP.

