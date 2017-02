El Pacte Nacional pel Referèndum engega una recollida d’adhesions amb ambició internacional

El web pactepelreferendum.cat està disponible en català, castellà, aranès i anglès, mentre que el text està en aquests idiomes, així com també l’amazic, l’alemany, el basc, el francès, el gallec, l’italià, el xinès i l’àrab. L’objectiu de la campanya, segons el PNR, és aglutinar el màxim de sensibilitats al voltant d’aquest text responent a la voluntat de transversalitat i pluralitat que té el Pacte des del seu naixement. Diverses entitats, ajuntaments i diputacions ja s’han sumat al text.

