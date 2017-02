El “3%” socialista que va finançar la Feria d’Abril (2)

Última actualització Dijous, 23 de febrer de 2017 05:00 h

Un fax de l’any 2008 que no consta en l’informe del Consell Comarcal del Barcelonès destapa un model sistèmic de males pràctiques a l’ens públic controlat pel PSC

@joanpuig i Redacció.- Els documents als quan ha tingut accés el directe!cat confirmen un model de males pràctiques sistèmatiques per afavorir a una entitat controlada pel PSC, com és la FECAC, acusada de pràctiques fraudulentes i amb el seu expresident investigat. El fax que reproduïm segueix els mateixos criteris que els dels anys anteriors i es signat per Paco Pegalajar, assessor de la FECAC i enviat a Ferran Julia, gerent de REGESA, militant socialista i ex-regidor de l’Ajuntament de Barcelona.

Finançament del “3%” per la Feria d’Abril entre els anys 2006 i 2009

“Siguiendo instruccions de nuestra conversación en el mes de abril, facilitamos listado de las entidades que participaron en la 37 Feria de Abril de Catalunya 2008, quedando a la espera de recibir el nombre de empreses i contacto para emitir las factures correspondientes.”



Les casetes són 11 i corresponent a diferents entitats que han participat a la fira, el fax li recorda que el preu per cada carpa és de 6750.-€ més el 16% d’IVA, total 7.830€ per caseta





Prova d’això hi ha la factura de Proinosa de març del 2009, empresa implicada en el cas Pretoria i que ja apareix en l’informe del CCB del 2015 corresponent a l’any 2006. Aquesta és per l’import de 23.940.-€ corresponent a tres casetes i va ser amagada en el seu moment.

La FECAC factura a una constructora treballs d’assessorament i actuacions varies per la celebració de la Fira per valor de més de 18.000.-€



No solament són casetes de la fira, també coses sorprenents com, per exemple, que la FECAC facturi a una constructora "feines d'assessorament” per fer possible la Feria. Tot seguin indicacions del mateix CCB via l’empresa pública REGESA. Una factura com a mínim sorprenent.







En els propers dies seguirem informant del cas “3%” del PSC i les males practiques al CCB No solament és tal com denunciava Més Economia que la pagina web de la transparència estigui mig buida , sinó que l’informe realitzat el 2015 per l’empresa REGESA es queda a mitges sobre la trama esmentada i evita visualitzar el model sistèmic creat amb total opacitat al Consell Comarcal durant, com a mínim, uns quants anys. D’aquesta manera amaguen informació delicada a la mateixa fiscalia ja que no lliuren tota les informacions del cas.

