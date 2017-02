La il·lustrativa metàfora d’Ibarretxe sobre present i futur de Catalunya i Euskadi

Última actualització Dimecres, 22 de febrer de 2017 20:15 h

L'exlehendakari insinua que la via unilateral és l'única solució

L’exlehendakari Juan José Ibarretxe ha ofert diverses metàfores per explicar els moments polítics de Catalunya i el País Basc en una conferència conjunta a Sant Sebastià amb Artur Mas. La més destacable, però, és la comparativa entre els camins de les dues nacions amb una escalada a la muntanya més alta del món, l’Everest. I en aquest sentit, ha deixat clar que Catalunya ha superat la cota màxima a la qual ha arribat mai Euskadi, però encara no ha arribat al cim, la independència.

Artur Mas i Juan José Ibarretxe, a l'inici de l'acte



Ibarretxe ha fet notar que hi ha quatre camps base a la muntanya: el primer és el de la reclamació del dret a decidir. El segon és el moment polític que ell mateix va forçar fa una dècada demanant el referèndum a Madrid, però ha constatat que Euskadi va decidir fer marxa enrere i tornar al camp base. Segons ell, però, Catalunya és ara al camp base 3 i té a les seves mans arribar al quart, que implícitament es pot entendre com el referèndum d’independència.L’exdirigent del PNB no ha posat límits al camí dels catalans, ja que ha dit: “No sé com acabarà, des del camp tres caben les dues opcions”. La primera la situat a la sobirania plena, el cim, o bé la tornada a la unitat d’Espanya, que ell situa a Kathmandú –ciutat al peu de l’Everest–. Ara bé, abans d’anar a un o altre lloc, Ibarretxe ha defensat que el poble decideixi. La metàfora ha merescut un comentari de complicitat de Mas, que l’ha succeït en el torn de paraula: “Tornaré del País Basc a Catalunya caminant, per agafar experiències per arribar del camp 3 al camp 4!”.D’altra banda, Ibarretxe ha insinuat que Catalunya i el País Basc haurien de seguir la via unilateral per aconseguir la independència, ja que fins que no facin el pas, ningú escoltarà cap de les dues nacions: “No ens mira ningú, tot allò que no fem nosaltres, no ho farà ningú, ni Madrid, ni Brussel·les”. A més, ha afegit que cal que la societat civil i les institucions vagin juntes, una idea que Artur Mas també ha emfatitzat. L’expresident català ha donat també les claus de l’auge del procés català, ha mencionat la “guerra bruta” de l’Estat i ha revelat que la manifestació del 6F que precedia el seu judici pel 9N li van demostrar que “tot això té algun sentit”.