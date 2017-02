L'unionisme català es reforça amb el suport de la monarquia

Última actualització Dijous, 23 de febrer de 2017 05:00 h

En només 24h la reina Sofia i la vicepresidenta Santamaría enforteixen el G-16, futur substitut del Pont Aeri

​Joan Solé - @joansole_ .- Ho vàrem escriure el passat 3 de gener, l'Operació Catalunya no busca interpel·lar els partits polítics ni la societat civil independentista, anhela recuperar el Pont Aeri, el grup de pressió que unia els aparells econòmics i mediàtics de Madrid i Catalunya com el Grup Planeta, Grup Godó, Repsol, Banc Sabadell, CaixaBank, Iberia, Abertis, Acciona, Telefónica, Endesa, Iberia.​

Malgrat l'agonia del lobby que unia a grans actors de les dues capitals, els contactes per reforçar els vincles perduts i fer front comú per combatre el discurs independentista a poc a poc han anat tenint els seus resultats, fins al punt que aquesta setmana l'unionisme ha reforçat el seu vincle amb la monarquia i el govern de l'Estat amb la presència a Barcelona de la reina Sofia i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.

La monarquia trepitja el Liceu, el Govern i l'Ajuntament no envien cap representant

El més destacat del lliurement de la Medalla d'or del Cercle del Liceu a la reina Sofia "pel seu amor a les arts, la música i el suport al Gran Teatre del Liceu en la seva reconstrucció" no fou l'acte en si, sinó en qui hi va assistir i qui no. Rebuda per la vicepresidenta Santamaría i amb la presència d'Enric Millo, delegat del govern de l'Estat, i el tinent general Ricardo Álvarez-Espejo, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van plantar a la mare de l'actual rei no enviant a cap representant institucional. Un fet que va molestar els organitzadors, però que en cap cas va generar cap sorpresa.

Entre els 300 assistents que van formar part de la celebració, i el sopar posterior, hi havia membres destacats com Javier Godó, comte de Godó, i Marius Carol, director de La Vanguardia. De fet, segons va publicar el mateix diari, els acompanyaven també Marisa Falcó, condesa de Godó, Carmen Mateu, Isabel Suqué i Ed Regger, José Cusí e Inés Muiños, Marian Puig i María Guasch, Josep Maria Puig i Rosa Alsina, Eulàlia Alsina, Lluís Sans i Sandra Domínguez, María Reig, Borja García-Nieto, Luis de la Rosa i Ernestina Torelló, José Ferrer i Glòria Noguer, Francisco Granero, Alfonso Maristany, Dinah de Grijalbo, Elena Barraquer, Mar Raventós, Lluís Reverter, Susana Gallardo, Francisco Daurella, Gonzalo Rodés, Juan Uriach, Bartolomé Masoliver, Pedro Nueno, Esteve Rabat i Rosa Mairal, Oriol Aguilà i Marta Gelpi.

Primera gran trobada del G-16

És, segurament, la trobada clau per entendre la reorganització de l'antic Pont Aeri. Hores abans de la cerimònia de la Medalla d'or del Cercle del Liceu hi va haver un dinar de Santamaria, Enric Millo i l'advocat Borja García Nieto amb el que es coneix com el G-16, una reedició del grup de pressió del 2011 format per Mariona Carulla, presidenta de l'Orfeó Català, Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, Curro Espinós, president del Real Club de Polo, Joan Josep Bruguera, president del Cercle d'Economia, Baldiri Ros, Institut Agrícola Català Sant Isidre, Albert Agustí, president del Real Club de Tenis Barcelona, Alfonso Maristany, president del Círculo Ecuestre; Adolf Roussaud, conseller del RCD Espanyol, Bernat Antràs, president del Club Natació Barcelona, Ignacio García Nieto, president del Cercle del Liceu, Josep Fèlix Bentz, president del Reial Cercle Artístic, Josep Mateu, president del RACC, Josep Maria Puente, president del Centre Excursionista de Catalunya i Curro Espinós, president del Real Club de Polo. També hi formarien part, tot i que no van poder assistir per problemes d'agenda, el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellá i el president de l'Ateneu Barcelonès, Jordi Casassas.

