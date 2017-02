Plantofada d'Alfred Bosch per destrossar la demagògia dels comuns

Última actualització Dijous, 23 de febrer de 2017 09:45 h

Respon un tuit de Xavier Domènech

Alfred Bosch ha contestat avui un tuit de Xavier Domènech i ha aconseguit destruir amb menys de 140 caràcters el doble discurs al qual ja ens tenen acostumats els comuns. El diputat d'En Comú Podem al Congreso, carregava contra les suposades reunions secretes del govern català a Madrid. El republicà li ha recordat la pràctica dels seus socis a Barcelona deixant retratats als comuns.

Una de les notícies d'ahir va ser la suposada reunió de Carles Puigdemont amb el seu homòleg Mariano Rajoy el passat 11 de gener a Madrid. Una reunió que no ha estat confirmada ni desmentida per cap dels dos presidents. D'altra banda, el comú Xavier Domènech aprofitava l'afer per ficar-hi cullerada: "Més que reunions secretes, cal un debat públic i obert a la ciutadania. Per això proposem una Comissió de Crisi Territorial al Congrés".

Hàbilment, Alfred Bosch, líder d'Esquerra a Barcelona, contestava recordant a Domènech que l'actual soci de govern a Barcelona d'Ada Colau, el PSC, ha mantingut reunions secretes amb el govern espanyol de la mà del socialista i imputat Jaume Collboni. Xavier Domènech no s'ha atrevit a contestar.

.@XavierDomenechs això només val pel @govern o també inclou les reunions secretes de Collboni amb Soraya? — Alfred Bosch (@AlfredBosch) 22 de febrer de 2017

