Bernat Dedéu ridiculitza els arguments de l'esquerra 'pija' que el titlla d'ultradretà

Els comuns i els creadors del seu relat comencen a estar nerviosos davant d'un país plural que vol emancipar-se. El seu discurs 'xupi-guay' i ple d'arguments basats en una demagògia pròpia de l'esquerra 'pija' internacionalista s'ha trobat amb els arguments madurs i sòlids de l'independentisme transversal (el de la dreta i el de l'esquerra).

Així doncs, Dedéu tira d'ironia per fer tota una declaració d'amor a Palà: "t'haig de dir que t'estimo". Així doncs, en comptes de carregar contra ell, li proposa un viatge al més pur estil "de l'esquerra progre que es fa dir ciutadana del món": "t'agafaré la mà, acaronant-la suaument, i t'ensenyaré a cultivar l'adjectiu i la duresa del mot, perquè vegis com en sóc de progressista".

Un viatge on Dedéu mostrà a Palà coses que ell "mai hauria imaginat que existissin". I conclou: "Jo t'ho contaré tot, Palà, Roger Palà i et faré viatjar i saber coses que no podràs ni explicar, gest i secret. I és així com el Guardià et perdona i t'estima".El periodista Jordi Graupera va fer un tuit esparverat per l'article de Roger Palà. Malauradament, després esborrà el tuit. Aquí la captura: