L'escàndol es confirma: Urdangarin no anirà a la presó

Última actualització Dijous, 23 de febrer de 2017 11:45 h

directe!cat va ser l'únic mitjà que ja ho va assegurar

Finalment, Iñaki Urdangarin no anirà a la presó. Un fet que directe!cat ja va anunciar un cop coneguda la sentència quan a tots els mitjans es donava per fet el seu ingrés. Això serà així perquè el fiscal del 'cas Nóos', Pedro Horrach, ha demanat presó eludible sota fiança de 200.000 euros pel cunyat de Felipe VI. Horrach també ha reclamat la mateixa mesura per a Diego Torres però sota una fiança de 100.000 euros.

El fiscal del 'cas Nóos', Pedro Horrach, ha demanat presó eludible sota fiança de 200.000 euros per al cunyat del Rei, Iñaki Urdangarin. Per al seu soci a l'Institut Nóos, Diego Torres, ha demanat presó sota fiança de 100.000 euros. Horrach ha fet aquesta petició en la vista que s'ha celebrat aquest dijous a l'Audiència de Palma gairebé una setmana després que es fes pública la sentència del cas i que va condemnar Urdangarin a 6 anys i 3 mesos de presó i a Torres a vuit anys i mig. Es preveu que el tribunal decideixi en les pròximes hores quines mesures cautelars aplica per a tots dos. La vista ha començat cap a les 10.30 hores i ha durat poc més de mitja hora.



Per la seva banda, l'Advocat de l'Estat no ha demanat mesures cautelars per a Urdangarin, mentre que per a Diego Tores ha demanat mesures com embargaments o retenció d'ingressos, descartant peticions de presó preventiva. L'Advocacia de les Illes Balears, que representa el govern balear, s'ha adherit a la petició feta per la Fiscalia.

En canvi, les defenses s'han oposat a les mesures demanades i Urdangarin i Torres només han fet ús del seu torn per fer seves les paraules dels seus advocats.

