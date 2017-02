El 2007, Junqueras va predir la independència en 10 anys a Catalunya Ràdio

Última actualització Dijous, 23 de febrer de 2017 13:30 h

Van dedicar un programa de ràdio a fer política ficció i van encertar en gairebé tot

3 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - L'any 2007, el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras i el periodista Vicent Sanchis eren els convidats al programa d'Enric Calpena, "El nas de Cleòpatra", un espai de Catalunya Ràdio de fa 10 anys que plantejava escenaris històrics polítics i socials hipotètics. A l'edició del dia 15 de juliol del 2007, van preveure la sentència del Constitucional del 2010 i el gir independentista de la societat catalana fins a la constitució d'un Estat independent.

Aquest és el programa que es va emetre el 15 de juliol del 2007 on Enric Calpena feia una predicció, juntament amb Oriol Junqueras i Vicent Sanchís, sobre la independència de Catalunya. El programa començava comentant una enquesta del CIS del 2001 que preguntava sobre la independència i mostrava que un 35,4% s'hi mostrava a favor. A partir d'aquí, s'imaginaven un escenari futur propé (l'any 2015) què passaria si Catalunya fos independent.

Els moments clau que es van imaginar que van portar la independència "300 anys després de perdre-la", segons relata Calpena, van ser, per exemple, "la sentència del TC de l'any 2008" contra l'Estatut que el va deixar "en una declaració buida de continguts". També que el govern conservador, amb l'ajuda judicial, va retallar encara més les competències de la Generalitat. Àdhuc explica una unió dels partits catalanistes "des d'Unió fins a ICV", que es van presentar en una coalició l'any 2011. Parlen d'un soroll de sabres per part dels militars fins que hi va haver l'any 2015 "un referèndum tutelat per l'ONU" esdevenint Catalunya com un nou estat però mantenint de cap d'Estat la corona espanyola.



Demà, al “Catalunya migdia”, l’actual vicepresident del govern, amb Vicent Sanchis i Enric Calpena, recordaran les previsions que van fer en aquell programa sobre la sentència del Constitucional del 2010, el gir independentista de la societat catalana i la independència de Catalunya el 2015, i analitzaran, amb Òscar Fernández i Empar Moliner, què pot passar en els pròxims mesos en el panorama de la política catalana. La tornaran a encertar?

Notícies relacionades