Puigdemont, a un diari de referència irlandès: “Independència o declivi”

Dijous, 23 de febrer de 2017

El president de la Generalitat afirma que "per continuar sent espanyols, hem de deixar de ser catalans"

A més, ha explicat que l’oferta de referèndum acordat amb Madrid segueix vigent, però que “Espanya està ara en el temps afegit”. I ha continuat: “Han de ser conscients d’això, i que una no-solució és una mala solució”. Amb tot, ha dit que en qualsevol cas se celebrarà un referèndum abans de finals del setembre vinent i ha insinuat encara més la via unilateral: “Tenim davant l’oportunitat de tenir unes estructures del nostre propi estat a la nostra disposició i això depèn plenament de nosaltres”. Així, ha comentat que “el temps està corrent i estem arribant al moment en què s’han de prendre decisions”.L’article intercala les paraules de Puigdemont amb elements per contextualitzar el moment polític català on, fins i tot, es fa ressò de la carta de l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU pels Drets Humans tocant el crostó a Madrid pel judici a Artur Mas i la negativa al plebiscit. El cap de l’executiu català ha rematat l’estirada d’orelles dient que en 40 anys de democràcia “hem trobat que el reconeixement de Catalunya és impossible dins el sistema espanyol i que per continuar sent espanyols hem de deixar de ser catalans”. Al mateix temps, però, ha dit que en qualsevol cas cap ciutadà ni empresa catalana es quedaran fora de la UE.