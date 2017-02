Un cop més, Rajoy demostra no tenir ni idea del que volen els catalans

Última actualització Dijous, 23 de febrer de 2017 22:15 h

Assegura que parlarà de coses que "importen" i no del refrèndum

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha demostrat, un cop més, estar a anys llum de conèixer la realitat catalana. Avui ha reiterat des de La Moncloa la seva disposició a “parlar” amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre “temes que preocupen els ciutadans”, i aquí no hi ha inclòs el referèndum, un clam majoritari de la societat catalana. “Parlar sempre té sentit, i per tant estic disposat a dialogar amb el senyor Puigdemont com ho estic disposat a fer, i com de fet està fent el govern intensament, amb la societat catalana”, ha dit Rajoy, però “no es pot demanar al president d’un govern” que incompleixi la llei.

El president espanyol ha fet aquestes manifestacions durant la roda de premsa conjunta que ha ofert amb el president d’Argentina, Mauricio Macri, a La Moncloa. Rajoy ha tornat a circumscriure aquest diàleg als “temes que preocupen de veritat a la gent”, que són “els que es van tractar a la Conferència de Presidents”. “Podem dialogar de les pensions, dels serveis públics fonamentals, del finançament de les comunitats autònomes, dels pressupostos generals de l’Estat, de les inversions”, ha dit

En aquest sentit ha insistit en el seu argumentari sobre la necessitat “d’evitar divisions a la societat” perquè “cinc anys de política promocionant l’independentisme només han servit per generar divisions a la societat”, fet que “és enormement negatiu”. També ha advertit sobre la suposada dependència de govern de la CUP. “No és bo que es faci dependre l’estabilitat d’un govern i la seva pròpia existència de partits radicals, extremistes i de fora del sistema” i és “incomprensible que un partit que es presenta a les eleccions amb un candidat l’hagi de canviar perquè ho diu un partit extremista”, ha sentenciat.

Segons Rajoy, a Catalunya “les coses es podrien haver fet d’una altra manera” perquè “apuntar-se a l’extremisme i fer-li cas no produeix cap efecte de cap tipus davant el conjunt dels ciutadans”. En aquest marc, ha reiterat que seria “positiu” que les “institucions no representin només la ideologia dels qui estan al capdavant de les mateixes, sinó que representin tothom”. “Un govern no pot defensar només les tesis independentistes quan hi ha moltíssima gent que pensa de manera diferent”.

Notícies relacionades