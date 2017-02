Un informe d’Idealista rebenta el pretext de Colau per l’augment del preu dels lloguers

Última actualització Dijous, 23 de febrer de 2017 16:05 h

El portal immobiliari defensa que els pisos turístics no són el motiu de l'increment del cost dels arrendaments

El portal de continguts immobiliaris Idealista ha fet públic un informe on desmenteix que la proliferació de pisos turístics a Barcelona sigui un dels grans motius per explicar l’increment del preu dels lloguers, tal com el govern municipal defensa. Segons explica el diari econòmic Més Economia, l’estudi qualifica d’“error” culpar els apartaments vacacionals perquè les dimensions d’aquest mercat no tenen res a veure amb les del lloguer tradicional. A més, assegura que “els increments més grans s’han registrat als barris menys atractius pels turistes” tant a Madrid com a Barcelona.

Els arguments d’Idealista suposen un revés als pretextos del govern Colau per explicar el ràpid ascens del preu dels lloguers. El consistori encapçalat per Barcelona en Comú va publicar un informe el setembre passat on assegurava que els pisos turístics fan disminuir l’oferta de pisos tradicionals i això “contribueix a incentivar l’alça de preus de lloguer”. En aquest sentit, l’executiu local porta mesos amb una guerra oberta contra les residències per visitants i contra webs com AirBnB. Una circumstància que en els últims dies ha provocat queixes sobre la presumpta falta de confidencialitat amb què l’Ajuntament tracta les dades dels qui denuncien els pisos turístics.