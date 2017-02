[Vídeo] Carrizosa (C’s) titubeja per defensar la Fiscalia i esdevé la riota del Parlament

Última actualització Dijous, 23 de febrer de 2017 17:40 h

Jordi Turull (Junts pel Sí) compara la querella del Ministeri Públic d'avui amb el 23F

Guifré Jordan @enGuifre – La nova querella de la Fiscalia contra Carme Forcadell i tres membres més de la Mesa del Parlament ha fet saltar guspires a la cambra catalana, amb un contundent intercanvi dialèctic entre Jordi Turull, de Junts pel Sí, i Carlos Carrizosa, de Ciudadanos. Amb tot, el portaveu del grup parlamentari d’Inés Arrimadas n’ha sortit escaldat, ja que ha titubejat quan ha defensat la independència de la Fiscalia i una gran part dels diputats sobiranistes ha esclafit a riure a l’hemicicle.

L’episodi ha vingut precedit d’un comentari de Turull, que ha comparat la decisió d’avui del Ministeri Públic amb el 23F, del qual avui es compleix el 36è aniversari. “Hi va haver un dia en què els colpistes van entrar al Congrés per impedir la seva activitat legítima. 36 anys després és el TC qui via Fiscalia entra al Parlament per impedir la seva activitat”, ha declarat Turull. El diputat ha qualificat l’actuació de la Fiscalia d’”escàndol majúscul” i ho ha reblat dient que “és la versió 2017 del ‘tots a terra’”.Tant PP com Ciudadanos han saltat a la jugular del diputat de Junts pel Sí, però Carrizosa ho ha fet amb un encert discutible. El número 2 d’Arrimadas ha dit, dubtant: “La fiscalia és un òrgan... Mm... És un òrgan indepen... independent del Tribunal Constitucional”. El comentari ha desfermat les rialles de bona part de la bancada de Junts pel Sí, amb el propi Turull esclafint a riure i aplaudint, i fins i tot ha dibuixat somriures en les cares d’alguns diputats de la pròpia formació de Carrizosa.