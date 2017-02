Albiol deixa entreveure ganes de violència al carrer per desprestigiar el procés

Última actualització Dijous, 23 de febrer de 2017 19:35 h

Les declaracions del líder del PP s'emmarquen en una dinàmica començada per la fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi

Xavier García Albiol ha reaccionat de manera aïrada a les declaracions de Jordi Turull (Junts pel Sí) comparant la querella de la Fiscalia cap a quatre membres de la Mesa del Parlament amb el 23F. El líder popular ha alertat d’un possible “conflicte social al carrer” fruit de sentències d’aquest tipus, un conflicte que en cap moment ha descartat que pugui ser violent. I, si mai en el futur del procés català hi hagués violència per part de l’independentisme, amb tota probabilitat el procés saltaria pels aires immediatament. Albiol ni ha afirmat ni ha desmentit que siguin les seves intencions, però en 5 anys l’Estat no ha pogut aturar un procés fins ara pacífic, tot i que ho ha intentat d’incomptables maneres.

El comentari de l’exalcalde de Badalona es pot emmarcar en una dinàmica començada per la roda de premsa de la fiscal en cap de Barcelona fa dues setmanes . Ana María Magaldi posava el crit al cel per uns insults rebuts a la sortida de la Fiscalia, cosa que s’ha aprofitat per bona part de la premsa de Madrid i opinadors unionistes per barrejar l’independentisme amb la violència en els darrers dies.En concret, el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha titllat avui d'“aberració democràtica” la comparació de la Fiscalia amb el 23-F que ha fet aquest dijous a Turull. No ha definit de la mateixa manera, però, les seves constants referències als règims totalitaris parlant del procés . Segons Albiol, aquestes afirmacions “posen en risc l'autogovern” i poden “generar un conflicte social al carrer”. Així, ha avisat: “El clima polític que es viu a les institucions pot portar que una part de la població actuï per lliure i crear algun conflicte institucional o social, es juga amb foc”. El PPC ha decidit no assistir a la reunió extraordinària de la Junta de Portaveus -sol·licitada per JxSí i la CUP després de conèixer-se la querella contra Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet- perquè no vol ser la seva “comparsa”.