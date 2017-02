Un eurodiputat letó del PP acusa Espanya de “mentir rotundament”

Última actualització Divendres, 24 de febrer de 2017 05:00 h

Artis Pabriks nega de manera taxativa que l'exprimer ministre del país hagués acceptat un suborn per part de la Generalitat

Guifré Jordan @enGuifre – L’eurodiputat letó del PP Artis Pabriks ha deixat ben clar en una entrevista a directe!cat que les acusacions que de tant en tant s’airegen des d’Espanya sobre un presumpte suborn de la Generalitat a l’exprimer ministre del petit país bàltic són “rotundament falses”. El 2013 l’aleshores cap de l’executiu letó Valdis Dombrovskis va dir que estaria disposat a reconèixer una Catalunya independent, cosa que va portar una crida a consultes de Margallo a l’ambaixador letó a Madrid. A més, la policia espanyola va acusar-lo d’haver cobrat 6 milions d’euros provinents del govern català.

Pabriks, però, ho desmenteix en l’entrevista, cosa significativa tenint en compte que ell era ministre de Defensa en aquell moment. D’altra banda, també parla de la possibilitat de fer un referèndum per decidir el futur polític de Catalunya i de la permanència o no a la Unió Europea del Principat en cas d’una hipotètica independència. No és la primera vegada que l’eurodiputat del PP letó sobre el procés: el 2015 va afirmar que no tenia constància de cap regulació que no permetés a Catalunya mantenir-se a la UE si esdevé un Estat, mentre que l’any passat demanava diàleg coincidint amb la manifestació de l’11 de setembre.