Els contractes del CCB per mantenir les rondes en fals [5]

Última actualització Divendres, 24 de febrer de 2017 05:00 h

El Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) va ignorar les recomanacions del secretari de l’entitat, i va aprovar la pròrroga d’un contracte pel manteniment de les rondes

Segons publica el diari econòmic @meseconomia l’empresa beneficiada, UTE Manteniment Rondes, apareix també a l’informe sobre l’entitat de la Sindicatura de Comptes, que analitza el funcionament de l’ens comarcal entre 2005 i 2011, i qüestiona la concessió directa de diversos contractes a la mateixa firma durant el període fiscalitzat. El PSC a la corda fluixa per la gestió del CCB.

Segons consta en les actes del ple del 26 d’abril de 2016 del CCB, el secretari Colom, que assumia el càrrec de secretari aquell mateix dia, va demanar retardar l’aprovació de la pròrroga a UTE Manteniment Rondes, ja que no havia tingut temps per estudiar la proposta. Sorprenentment, però, el president de l’entitat, Francesc Josep Belver, va al·legar que l’expedient ja consta d’informes jurídics i que no es requeria cap dictamen preceptiu de secretaria, i el ple va donar llum verda a la iniciativa, amb els vots en contra del Partit Popular i l’abstenció de la CUP. Segons quest informe del secretari el contracte és núl de ple dret.