mario barna barna

24 de febrer de 2017, 10.40 h

No és un SI o un NO, quam hom no es defineix vol dir rotundament NO, sinó sabria que dir, rotundament .

El que s'ha volgut fer donant la llibertat al diputat Nuet és justament que s'entent perfectament el que vol dir i no hi ha Dèu que pugui justificar-se com ho ha fet Nuet, ni per ELL ni pel partit que representa que és ben clar ja els consideren españoles en tots els seus arguments i decència.

