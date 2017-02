'Financial Times' veu l’amenaça de l’Article 155 més a prop i la posa al centre del debat

Última actualització Divendres, 24 de febrer de 2017 10:35 h

El prestigiós diari britànic creu que la mesura marcaria una "escalada sense precedents"

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – Financial Times ha posat al centre del debat la possible suspensió de l’autonomia a Catalunya amb un reportatge on focalitza l’atenció en el “clamor creixent” a Madrid de l’aplicació de l’Article 155 per aturar l’independentisme. El prestigiós rotatiu britànic explica que la mesura inclou cessar les autoritats autonòmiques i enviar la policia, i diu que si s’executés, això marcaria una “escalada sense precendents” i deixaria al descobert una “crisi constitucional de grans dimensions”. A més, recorda que altres països europeus amb provisions similars no les han fetes servir mai.

Notícies relacionades

El diari veu com a punt d’inflexió per començar a donar credibilitat als rumors de l’aplicació de l’Article 155 el fet que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, descrigui la mesura com “una opció”, després que fins ara l'executiu del PP sempre hagi evitat referir-s'hi. El corresponsal de Financial Times a la capital de l’Estat –qui signa la peça– explica que, tot i que el 2014 Rajoy va deixar celebrar el procés participatiu del 9N, “aquesta vegada podria ser diferent”, ja que “les autoritats catalanes insisteixen que el referèndum previst per aquest setembre serà vinculant”.Tanta és la rellevància en la possibilitat de l’aplicació del 155 que el diari fins i tot el reprodueix íntegrament a la peça. Amb tot, afirma que a Catalunya “hi ha poca pressió perquè el govern i els activistes per la independència s’arronsin”. Així, creu que davant el perill que el moviment sobiranista perdi gas, “un xoc d’alt voltatge amb Madrid pot semblar un risc que val la pena prendre”.