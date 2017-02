Collboni vol reforçar la marca Barcelona entregant-la a les elits espanyolistes

Última actualització Divendres, 24 de febrer de 2017 12:20 h

Colau li dobla el pressupost i en cap moment parla de la "capital de l'Estat"

La tasca d'espanyolització del PSC a l'Ajuntament de Barcelona gràcies a la coalició amb Barcelona en Comú comença a ser una realitat preocupant. Jaume Collboni, com a tinent d'alcalde i responsable de Cultura, és l'encarregat de crear una estratègia per potenciar la 'marca Barcelona'. Per fer-ho, Ada Colau li ha doblat el pressupost i el socialista ha creat un consell assessor amb les elits empresarials "més distingides" de la ciutat comtal.

L'ajuntament de Barcelona contracte les elits més distingides

Jaume Collboni disposa del doble del pressupost anterior per a forjar una estratègia per enfortir la marca Barcelona. Per a fer-ho, ha fitxat un responsable tècnic i ha creat un consell assessor que tindran l'objectiu de rellançar les polítiques de promoció econòmica internacional. En aquest consell s'hi troben el gerent de la Fundació Mobile World Capital, Aleix Valls, el director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i Gonzalo Rodés, director de Barcelona Global.

Aquesta última entitat, Barcelona Global, tal com denunciava el grup municipal de la CUP, constitueix el grup de pressió empresarial de la ciutat que aplega "empresaris, professionals i emprenedors". Reuneix alguns dels principals empresaris de la ciutat (Abertis, Agbar, Agrolimen, Applus, Banc Sabadell, Cuatrecasas, Deloitte, ESADE, IESE, Fira de Barcelona, Freixenet, GBS Finanzas, Grup Godó, Media Planning, Puig, SABA, socis de la Fundació Príncep de Girona, del Fórum de Marcas Renombradas Españolas i del Circulo Ecuestre) amb l'objectiu de "convertir Barcelona en un centre global de negocis" i "posar en contacte els centres de decisió empresarial i els institucionals públics".

S'amaga la 'capitalitat' del nou Estat

En cap moment, Collboni, ha fet referència al potencial que tindrà Barcelona quan esdevingui la capital d'un nou Estat i, per tant, se situï d'una vegada per totes a tots els mapes del món. Davant del moment que viu Catalunya, és incomprensible que aquest no sigui un dels temes cabdals a l'hora de vendre la imatge de Barcelona al món.