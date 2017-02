L'Ajuntament de l'Hospitalet celebra el dia de la dona convidant-la a anar al mercat

Última actualització Divendres, 24 de febrer de 2017 14:50 h

Un passeig de dues hores i mitja on s'ha de portar "roba i calçat còmodes"

L'Ajuntament de L'Hospitalet, capitanejat per la socialista Núria Marín, no ha estat del tot encertat a l'hora de proposar una activitat per a celebrar el dia de la dona que serà el pròxim 8 de març. Des del consistori es convida a les dones a fer un passeig pels principals mercats del sud de la ciutat. Una ruta que durarà aproximadament dues hores i mitja i on es demana que s'hi faci presència amb una roba i calçat còmodes.

No cal dir que la iniciativa és bona i ja és el cinquè any que es fa: una caminada per la ciutat. El problema, potser, és que enguany s'ha escollit una ruta que podria generar controvèrsia pel fet de potenciar el tòpic que les dones són les que "fan el mercat a la família". La idea és passejar per "reflexionar sobre quin és l'estat en el món dels drets de les dones, en quins punts avancen i en quins altres s'estanquen o fins i tot involucionen". Això sí, rodejades de paradetes de menjar i queviures i on, malauradament, encara les dones hi van més que els homes.

Des de l'Ajuntament socialista es justifiquen que aquest any han pensat que "seria interessant per a les dones de la ciutat conèixer els mercats per dins". D'altra banda, expliquen que "abans, les dones només acudien al mercat en qualitat de clientes però van començar a obrir les seves paradetes".

Malgrat tot, és força cridaner que el pamflet repartit pel consistori professi: "Dia Internacional de la Dona. El 8 de març a L'Hospitalet, 5a caminada. La ruta dels mercats sona sud".

