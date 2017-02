Les ‘fake news’ afloren a la ‘caverna’ per disparar directament contra Puigdemont

Última actualització Divendres, 24 de febrer de 2017 17:40 h

Insinuacions de tot tipus amb errades evidents i sense citar fonts concretes que busquen fer caure el govern català

La pujada de to en les últimes setmanes de la pressió de la ‘caverna’ mediàtica sobre el procés han tingut el punt clímax aquests darrers dies. Les crítiques a Puigdemont per evitar revelar que va mantenir una reunió amb Mariano Rajoy l’11 de gener passat han vingut de diversos fronts. Ara bé, també han començat a aflorar ‘fake news’ (notícies falses) a diaris digitals que intenten ‘disparar’ directament contra el president català i aspiren a fer trontollar el govern fins a fer-lo caure.

Una d’elles és d’Economía Digital, que titula: “Neus Munté amaga amb dimitir per les mentides de Carles Puigdemont”. L’article, signat pel tertulià Manel Manchón, afirma que la portaveu del Govern s’hauria indignat perquè suposadament el president li hauria ocultat la trobada. Arran d’això, afirma que segons “fonts coneixedores de la seva reacció”, la portaveu del Govern hauria presentat la dimissió, però “altres dirigents asseguren que encara hi ha marge per reconduir la situació”. Aquestes dues versions fan perdre pes al titular, però la credibilitat es veu encara més qüestionada quan es refereix a Munté com a “vicepresidenta de l’executiu català”, quan només ho va ser durant sis mesos el 2015. El director general de Comunicació del Govern, Jaume Clotet, ja ha desmentit la informació a Twitter.D’altra banda, El Confidencial Digital publicava també aquesta setmana: “Artur Mas i Homs, els ‘aliats’ del Govern per desactivar el conflicte a Catalunya”. L’article defensa que l’expresident català ha fet “diverses incursions privades per Madrid” en les quals ha plantejat una solució alternativa a la independència, com el reconeixement d’un nou status pel Principat. Ho assegura citant “fonts governamentals” i es basa en què segueix la suposada oferta per la ‘tercera via’ que afirmen que va fer en una xerrada a una universitat de Madrid. Amb tot, tampoc se cita cap font concreta.