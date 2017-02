[Vídeo] Pablo Iglesias deixa tirat el raper mallorquí condemnat a presó

Última actualització Divendres, 24 de febrer de 2017 20:00 h

El mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut artísticament com a Valtonyc, no li va passar pel cap que acabaria condemnat quan Pablo Iglesias li va encarregar una cançó sobre els Borbons. La peça, rapejada al més pur estil hip-hop denúncia, feia una repassada de dalt a baix a tota la casa reial sense deixar escapar ningú. Això va ser l'any 2012 i el mateix Pablo Iglesias va usar la cançó en un dels seus programes coincidint amb l'aniversari de la República.

@rubenglez exacto. @Pablo_Iglesias_ me pidió que hiciera un tema hablando del Borbón para su programa y ahora cuando me juzgan x él, calla — Josep V. (@valtonyc) 2 de febrer de 2017

Quatre anys després, el 22 de febrer del 2017, Arenas ha estat condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme per una altra cançó. Durant el judici, el raper va tuitejar el següent: "Pablo Iglesias va demanar que fes un tema parlant del Borbó per al seu programa, i ara, quan em jutgen, ell calla". I és cert, Pablo Iglesias no només no ha fet costat a al raper sinó que ha eludit qualsevol responsabilitat.