Com serà la diplomàcia de la Catalunya independent?

26 de febrer de 2017, 08.19 h









Suposo que, quan arribi el moment, l'aparell d'estat de la República de Catalunya , i ja que aquest és el tema de la notícia, la NOSTRA diplomàcia, segur que tindrà algunes coses que no agradaran a un o a altre. Les obres dels humans mai no són perfectes.







Però una cosa és segura: LA NOSTRA DIPLOMÀCIA SERÀ NOTÒRIAMENT MILLOR QUE L'ESPANYOLA, i no es fonamentarà, com l'espanyola, en la "moral del gitano" de vendre la burra vella i malalta com si fos un animal de primera.