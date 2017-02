Última actualització Divendres, 24 de febrer de 2017 18:55 h

El vicepresident del Govern també creu que no tindrà efecte perquè "guanyarem"

Oriol Junqueras ha repassat al Catalunya Migdia un dels episodis més divertits de la seva etapa anterior de polític quan el juliol del 2007, en el programa 'El nas de Cleopatra', va pronosticar que una sentència del Tribunal Constitucional faria un gir a la política catalana. Amb la sentència del 2010 i en un moment on sembla que la República catalana és més a prop que mai, el vicepresident ha recordat i analitzat amb Enric Calpena i Vicent Sanchís els canvis socials dels últims 10 anys.

El vicepresident del govern i conseller d’Economia i Hisenda avui també ha fet un altre pronòstic al 'Catalunya migdia' presentat per l'Empar Moliner i l'Òscar Fernández, la seva inhabilitació. Junqueras s'ha preguntat, “que intentaran inhabilitar-me?" per respondre "Segur. Ho intentaran amb mi segur, seguríssim, però és evident que nosaltres, com que volem guanyar i, sí, guanyarem, no hi haurà inhabilitació que valgui, perquè la democràcia no pot ser inhabilitada”.

El líder d'ERC, en cas de ser inhabilitat, s'afegiria a una llarga llista de possibles víctimes d'inhabilitació entre les quals hi ha l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i les exconselleres Neus Munté i Irene Rigau. No oblidem que el regidor de Vic, Joan Coma, i l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, de la CUP, també poden ser inhabilitats per la justícia espanyola. Junqueras, si estigués en el punt de mira, seria el primer membre d'ERC que podria ser inhabilitat, ja que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, exerceix com independent.

