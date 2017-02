El PSOE “prohibeix” una taula rodona de Ximo Puig i Armengol amb Puigdemont

mario barna barna

25 de febrer de 2017, 09.13 h

Ès clar que qui té el cul llogat no seu com vol i els pobres del PSCV PSCB i PSC han de ballar amb la més lletja i ho hauran de fer sempre, és una llàstima... per ELLS és clar.



QUINES GANES DE SER INDEPENDENT DÉU!