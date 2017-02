Podrem obviar aviat la submissió a la monarquia espanyola?

Una situació que provocarà maldecaps a bona part de les autoritats catalanes, i que genera dubtes a gran part de la societat catalana, cal una invitació d’aquestes característiques? Es podria haver fet alguna cosa més per diluir el paper d’una monarquia sacsejada com l’actual?Com diu el regidor cupaire Josep Garganté, “El diumenge podeu rendir pleitesia als Borbons en aquest esdeveniment. Les autoritats locals així ho faran” o podreu fer algun gest d’acord amb l’actual situació que vivim.

