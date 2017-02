Arrimadas parla del “3%” de CDC, però calla sobre el “3%” del PP i del PSC

Última actualització Dissabte, 25 de febrer de 2017 13:10 h

El líder de C's, Albert Rivera, demana més inversió pel corredor mediterrani i vol que deixi de ser conegut com "el corredor dels imputats" però acata el president popular i imputat de Múrcia

ACN Barcelona .- La presidenta del grup parlamentari de C's, Inés Arrimadas, ha recriminat la "pressa" d'Artur Mas pel gir ideològic del seu partit cap a la independència i ho ha relacionat amb les darreres informacions que han aparegut al voltant del cas del 3% on s'assenyala l'extresorer de CDC, Andreu Viloca, com el mediador entre empresaris i administració per concedir obra pública. Segons Arrimadas, "en el fons, quan parlaven d'Estat propi, el que volien dir era justícia pròpia que ells poguessin controlar".

De la seva banda, Albert Rivera, en una jornada de treball a Barcelona pel corredor mediterrani amb els portaveus territorials de Ciutadans per on passa el traçat, ha demanat més inversió per aquesta infraestructura "cabdal" per generar valor a Espanya i que deixi de ser coneguda com "el corredor dels imputats", però acata el president imputat de Murcia.