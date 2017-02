Comença el judici polític a Francesc Homs

Última actualització Diumenge, 26 de febrer de 2017 11:50 h

Una nodrida representació del Govern i els partits i entitats sobiranistes acompanyarà l’exconseller de la Presidència. Absència sense justificar del PSC, advertit pel PP i el PSOE.

ACN Madrid .- La Sala Segona del Tribunal Suprem celebra a partir d’aquest dilluns i fins dimecres el judici a l’exconseller de la Presidència i portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, per suposats delictes de prevaricació i desobediència en relació al referèndum del 9-N. Homs declararà aquest mateix dilluns davant un tribunal format per set membres de majoria conservadora i presidit per Manuel Marchena, redactor de la sentència que el 2008 va inhabilitar l’expresident del Parlament basc, Juan María Atutxa. Arribarà al Suprem acompanyat d’una comitiva de suport integrada per representants del Govern de la Generalitat i del PDeCAT, ERC i En Comú Podem, a més de les entitats sobiranistes. La Fiscalia basarà la seva acusació en el document que Homs va enviar a l’empresa T-Systems on demanava que continuessin les tasques malgrat la suspensió del referèndum per part del Tribunal Constitucional, mentre que Homs basarà part de la seva defensa en els arguments que la pròpia fiscalia va utilitzar per arxivar la querella pels mateixos delictes que va presentar contra Mariano Rajoy per haver incomplert les sentències del TC.

El judici comença a les 10 del matí però una hora abans les entitats sobiranistes i els representants de les formacions que es desplacen per donar suport a Homs es concentraran a la plaça del Rei de Madrid –on faran declaracions- i l’acompanyaran durant el recorregut fins el Tribunal Suprem.En representació del Govern hi aniran quatre consellers: la consellera de la Presidència, Neus Munté, el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras es quedaran a Barcelona per assistir a la inauguració del Mobile World Congress (MWC).El president del PDeCAT, Artur Mas, encapçalarà la delegació del partit amb els coordinadors generals Marta Pascal i David Bonvehí. També en formaran part el president de la formació a l’Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, la diputada al Parlament i també imputada per la consulta del 9-N, Irene Rigau, i diversos diputats a la cambra catalana, al Congrés i al Senat.Per part d’ERC, hi seran presents la secretària general del partit, Marta Rovira; el portaveu Sergi Sabrià; i els diputats al Parlament Roger Torrent i Chakir El Homrani. La delegació de diputats republicans al Congrés estarà formada per Joan Tardà, Gabriel Rufián, Ester Capella, Joan Capdevila, Teresa Jordà, Joan Olòriz i Xavier Eritja. També hi assistiran els senadors Mirella Cortès, Bernat Picornell, Quim Ayats, Xavier Castellana i Elisenda Pérez.Les entitats sobiranistes també donaran suport a Homs. Hi seran el president de l’ANC, Jordi Sánchez, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, la presidenta de l’Associació de Municipi per la Independència (AMI), Neus Lloveras, i el vicepresident de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni, tenint en compte que Miquel Buch declararà dimarts al Suprem com a testimoni.S’habilitarà la delegació de la Generalitat a Madrid per poder seguir per televisió la declaració d’Homs al Suprem i, al vespre, les entitats sobiranistes han convocat concentracions de solidaritat davant les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Taradell, poble natal d’Homs, també ha convocat una concentració a la mateixa hora.El Suprem ha habilitat per a l’ocasió una sala especial per a la premsa des d’on els mitjans podran captar imatges de la sala del judici, a la que només podran accedir 30 representants dels mitjans de comunicació així com part de la comitiva i dels testimonis de la defensa.Homs s’enfronta a acusacions de desobediència i prevaricació –les mateixes que per a l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera Irene Rigau- i la fiscalia demana per a ell nou anys d’inhabilitació especial.El jutja el Tribunal Suprem perquè –a diferència de Mas, Ortega i Rigau- Homs és diputat al Congrés, i per tant té condició d’aforat, fet que explica també la composició del tribunal per part de set magistrats, i no els tres o cinc que són habituals.El tribunal que el jutjarà està format per cinc membres de tarannà conservador i dos de progressista. A més del president i ponent de la sentència, Manuel Marchena, l’integren José Ramón Soriano, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Andrés Martínez Arrieta y Miguel ColmeneroAbans del judici, la sala ja va rebutjar part de les proves testificals que demanava Homs, que reclamava que declaressin com a testimonis el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el president del TC, Francisco Pérez de los Cobos, i l’exfiscal general de l’Estat Eduardo Torres-Dulce.Previsiblement la Fiscalia basarà la seva línia argumental en la carta signada per Homs on avalava que l’empresa T-Systems –encarregada de la gestió informàtica de la consulta- continués amb les seves tasques, malgrat que el Tribunal Constitucional ja havia dictat la suspensió del 9-N.Segons fonts de la Defensa, Homs utilitzarà els arguments que el Fiscal va desplegar per rebutjar la denúncia que ell mateix havia presentat contra Mariano Rajoy i Alfonso Alonso pels mateixos delictes dels que se l’acusa, per l’incompliment per part del govern espanyol de les sentències i resolucions del TC en el repartiment dels fons del 0,7% de l’IRPF.Quan comenci, a partir de les 10 del matí, les parts abordaran les qüestions prèvies, i posteriorment es produirà l’interrogatori al portaveu del PDeCat a Madrid, que preveu fer un al·legat tècnic i posar en contradicció el paper de la Fiscalia, única acusació en aquest cas.Dilluns a la tarda, el judici es reprendrà a les 16h amb els testimonis que ha demanat la Fiscalia: Bernat Rigau, Josep M. Descó, Josefa Martín, Jordi Escalé, Felip Puig, Daniel Ramón Martínez de Obregón o Joan Còdol.Dimarts a partir de les 10 del matí seguirà amb un segon paquet de testimonis demanats per la Fiscalia. Seran Jordi Vilajoana, Isabel Vidal, Fátima Soro, Pere Camprubí, Carles Fabró, Mònica Osácar, Ignasi Genovés, Marta Colll Darnaude, i Federico Undina.A les quatre de la tarda de dimarts compareixeran els testimonis de la defensa, encapçalats per l’expresident de la Generalitat Artur Mas. També testificaran el president de l’Associació Catalana de Municipis Miquel Buch, l’expresident del Consell per a la Transició Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer, l’exsecretari de Comunicació del Govern Josep Martí Blanch, i el president de la Comissió Jurídica Assessora, Albert Lamarca.Dimecres a les 10 del matí estan cridats a testificar els guàrdies civils que van elaborar l’informe tècnic sobre el 9-N, i finalment Homs farà ús de la seva possibilitat de fer un al·legat final contra el que considera que és un judici de caràcter polític.