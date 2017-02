El dia que el TN va obviar el “3%” del PSC

Última actualització Diumenge, 26 de febrer de 2017 12:55 h

TV3 va obrir el TN d’ahir amb una informació interessada i filtrada al Grup Planeta via Antena 3, però el 25 de gener la televisió publica catalana va obviar el “3%” del PSC denunciat per la Sindicatura de Comptes

TV3 va obrir el TN d’ahir amb una informació interessada i filtrada al Grup Planeta via Antena 3, que implicava per primera vegada Artur Mas directament amb el presumpte '3%' convergent. Ara bé, la televisió pública catalana no va fer el mateix amb el PSC el mes passat. Segons va publicar l’Agencia Catalana de Notícies el mes de gener “La Sindicatura de Comptes envia a Fiscalia un informe sobre irregularitats en la gestió de Marina Badalona”,(17,30h) el titular és referia a un informe sobre la gestió pública al Consell Comarcal del Barcelonès entre els anys 2005 i 2011 gestionat principalment pel sector més dur del PSC. La magnitud de la tragèdia és de tal, que la mateixa sindicatura trasllada l’informe a la fiscalia, però El TN vespre del dia 25 de gener no va fer cap referència al tema, ho podeu comprovar-ho.



“ACN Badalona .-Una de les operacions que hi apareixen és la venda d'un solar vinculat al projecte de reparcel·lació del Pla Especial del Port molt per sota del preu de mercat i la seva posterior revalorització en benefici d'un tercer. Aquesta operació, justament, està també inclosa en el sumari del cas Pretòria, que arribarà a judici el pròxim mes de març.”“De l'anàlisi detallada de totes les operacions i del seu contingut es desprèn, explica la Sindicatura, que la finalitat de Marina Badalona“D'aquestes operacions se'n desprèn que existeixen "irregularitats en l'adopció de diversos acords i convenis per part del conseller delegat", que en aquell moment era Juan Felipe Ruiz –a partir de 2009 el càrrec el va exercir Francesc Panella–, com la venda de patrimoni per sota del preu de mercat i que ja va ser motiu d'investigació per part de l'Audiència Nacional en el marc del cas Pretòria.”“A més, l'informe assenyala que, pel que fa a la contractació, Marina Badalona va adjudicar de forma directe fins a dotze contractes, sense cap procediment de licitació previ, entre ells el corresponent a la redacció del projecte, construcció, gestió i explotació d'un hotel i d'espais d'oci, de restauració i comercials del port.”“També s'apunten irregularitats comeses en l'adopció d'acords que suposen l'adquisició de compromisos no assumibles per l'Administració, com la resolució de determinats tràmits administratius o l'assumpció de despeses de reparcel·lació de tercers; en la licitació, adjudicació i execució de les obres de construcció del port i la urbanització del polígon.”“En aquest casos, la Sindicatura apunta que "s'incompleixen els principis generals de publicitat, concurrència i igualtat de tracte que regeixen la contractació pública". Des la Sindicatura recorden que totes aquestes operacions requerien "del màxim rigor en tota la seva tramitació", tenint en compte, sobretot, la magnitud del projecte urbanístic que suposava la transformació de la façana marítima de Badalona.”En l'informe la Sindicatura retreu a les administracions competents que durant aquest període la figura del conseller delegat tenia prou poder com per dur a terme tot aquest seguit d'operacions sense l'autorització prèvia del Consell d'Administració, amb el "risc en la gestió i control" que això suposava per a l'entitat.