La manca de transparència del Consell Comarcal del Barcelonès al descobert (6)

Els autors del document, al qual ha tingut accés Més Economia, el van fer arribar també a la Sindicatura de Comptes, al Síndic de Greuges i a l’Oficina Antifrau de Catalunya. Entre les dades que mancaven al portal de transparència de l’ens, hi ha informació respecte a la concessió d’obres públiques i contractes de gestió de serveis públics, els objectius concrets dels plans i programes anuals o plurianuals o els convenis subscrits....Diverses de les entrades del portal de transparència seguien la setmana passada sense comptar amb informació completa sobre el funcionament de l’òrgan comarcal. Des de la gerència de l’entitat es respon a Més Economia que l’informe “està ple de falsedats” i té la intenció de “fer mal a la institució”....El Ministeri d’Hisenda va decidir incoar un expedient disciplinari a Colom i suspendre’l cautelarment com a secretari del Consell el setembre passat, a instàncies de la gerència de l’ens comarcal....

