A dos dies de l’inici del seu judici, Millet ja té estratègia: “Estic fet una porqueria”

Última actualització Dilluns, 27 de febrer de 2017 09:55 h

L'expresident del Palau, que s'exposa a 37 anys de presó, concedeix una entrevista on només diu que el seu estat de salut és molt dèbil

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El judici pel saqueig del Palau de la Música començarà demà passat i la incògnita de l’estratègia de la defensa de Fèlix Millet comença a fer-se evident: fer pena, és a dir, dibuixar l’acusat com una persona amb salut fràgil per mirar d’estovar el tribunal i evitar presó. L’expresident del Palau ha concedit una entrevista telefònica a RAC1, emesa aquest matí a la mateixa ràdio, on ha destacat de manera gairebé exclusiva el mal estat de salut en el qual presumptament es troba: “Estic fet una porqueria”.

Notícies relacionades

Millet ha explicat que “no puc caminar, he d’anar amb cadira de rodes, dilluns i dimarts tinc metge. Tinc la columna corbada”. Tot i que ha dit que vol ser a totes les sessions del judici en què la seva presència sigui necessària, ha demanat “no fer-me anar-hi” quan no sigui imprescindible. En aquest sentit, ha recordat que Iñaki Urdangarin tampoc va assistir a totes les sessions.L’empresari no ha parat de reiterar el mateix mantra preguntat per com es troba: “A l’estar tan malament de salut estic molt fotut, anímicament em trobo fatal”. No obstant, Millet no ha volgut fer cap pronòstic al voltant de la sentència ni entrar en detalls del contingut de la seva defensa. El judici començarà dimecres, s’allargarà fins el juny i constarà de 55 sessions. L’acusació popular demana 37 anys de presó a Fèlix Millet i 25 a Jordi Montull.