[Vídeo] Madrid s’empassa crits d’independència com a resposta al judici d’Homs

27 de febrer de 2017, 11.18 h

Mai pararem, mai, fins a recuperar la llibertat perduda, la supresió de les nostres CONSTITUCIONS i DRETS amb l'excusa escrita de dret de conquesta (Decret de Nova Planta) per la força de la nostre nació.



Si no hagés estat per les tropes d'en Louis XIV dirigides per James Fitz-James Stuart, 1r Duc de Berwick, llavors al servei de França. Sense l'actuació de les primeres i del segon, els castellans no haguessin pogut fer res de res.



I ara ja no tenen ni al rei sol ni a Milord. La histò...