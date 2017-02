Francesc Homs clava una primera plantofada al fiscal posant en dubte la seva educació

Última actualització Dilluns, 27 de febrer de 2017 11:45 h

El diputat del PDeCAT al Congrés demana "respecte" al representant del ministeri públic

El judici a Francesc Homs ha començat amb un primer xoc entre el líder del PDeCAT al Congrés i el fiscal. A diferència d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau davant el TSJC, Homs sí que ha volgut respondre les preguntes del ministeri públic. Durant l’interrogatori, l’exportaveu del govern català ha etzibat una plantofada al seu interlocutor quan aquest l’ha interromput en una pregunta, cosa que ha suscitat la intervenció del jutge, que uns minuts després ha cridat l’atenció al fiscal per tornar a interferir mentre Homs tenia la paraula.

El representant del ministeri públic ha preguntat al dirigent independentista si el seu departament va contractar un pavelló a Montjuïc per fer una roda de premsa. Mentre Homs responia, el fiscal l’ha interromput, i el polític català no s’ha arronsat: “Acabo la resposta si vostè ho permet. Ho dic perquè si no li interessa, no...”.El jutge ha intervingut per assegurar a l’encausat que podria dir tot allò que cregués necessari, però Homs ha continuat lamentant l’incident: “Amb la vènia, senyor president de la sala, a casa meva, i a més intento practicar-ho, em van ensenyar que un havia d’acabar perquè l’altre pogués repreguntar, i com que veig que se m’està repreguntant quan no he acabat la intervenció, jo no vull faltar al respecte a ningú, m’agradaria que se’m tractés amb el mateix respecte”.El jutge ha intentat aturar-lo, dient que “això no és casa seva”, i advertint-lo que decidir la pertinència de les preguntes no corresponia a ell. Homs ha dit que no es referia al contingut de les preguntes, sinó al “comportament i la urbanitat”. Deu minuts més tard, el fiscal ha tornat a tallar la paraula del diputat exconvergent i en aquesta ocasió, el jutge ha replicat de manera immediata: “Perdoni, senyor fiscal, en aquest moment estava responent la seva pregunta el senyor Homs, permeti que acabi la resposta”.