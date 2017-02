El País, en consonància amb el govern Rajoy per intentar destruir Romeva

Última actualització Dilluns, 27 de febrer de 2017 14:40 h

El diari afirma que "Europa dóna l'esquena al pla separatista de la Generalitat" i no dóna validesa a les "reunions discretes" que el conseller assegura

El diari El País ha sentenciat avui tota la feina de la conselleria d’Exteriors amb un article on dibuixa una imatge de fracàs de tots els intents del departament de Raül Romeva per establir contactes amb les altes instàncies europees. Una peça que surt publicada el mateix dia que el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha dit en una entrevista a la COPE: “Ningú reconeixerà les seves pretensions. Els dirigents catalans saben que és una via morta i haurien de centrar aquests esforços en una altra cosa”.

La publicació del Grupo Prisa titula la peça en la portada del diari: “Europa dóna l’esquena al pla separatista de la Generalitat”. A l’interior de l’article, però, el titular canvia i se suavitza: “Els líders europeus reben amb fredor l’acció diplomàtica de la Generalitat”. El País assegura que “els dirigents europeus eviten els representants del govern català” perquè no hi ha hagut reunions destacables en aquest sentit, i relega a un segon terme les “reunions discretes que no es publiciten”, que assegura Romeva. Encara més anecdòtic queda a l’article el fet que diversos parlaments hagin acollit debats sobre Catalunya i el posicionament de diversos diputats de cambres de representants d’arreu del món.D'altra banda, l'article tampoc va més enllà i no posa en una balança el comportament oficial de les altes instàncies europees en l'actual moment polític català amb la vígilia de declaracions d'independència de països com les repúbliques bàltiques o les nacions balcàniques, quan afirmaven que mai reconeixerien territoris que ara, no obstant, són a la UEEl diari El País continua amb l’aparent campanya per enderrocar el procés independentista català després de l’entrevista d’El Mundo a Juan Luis Cebrián , on apel·lava a l'article 155, el rebombori causat per la publicació de les conferències de Santi Vidal , i contundents editorials i tribunes d’opinió on s’arribava a acusar el sobiranisme de “tribal” . El rotatiu també ha publicat greus acusacions en columnes de periodistes com una de Félix de Azúa , que acusava l’independentisme de ser “totalitari”, o bé Xavier Vidal-Folch , que acusava fa dos mesos Carme Forcadell de “sectària, incompetent i divisòria”.