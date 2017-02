[Àudio] Enxampen una secretària del CCB recomanant pagaments en negre per no pagar impostos

Última actualització Dimarts, 28 de febrer de 2017 05:00 h

Marta Gibert: "Aquest impost de merda us menja una quantitat enorme"

Marta Gibert, secretaria general del Consell Comarcal del Barcelonès, i actualment imputada, va recomanar quan era secretaria accidental a un empresari que cobrés en negre. Es tractava d'un tracte entre empreses privades per una indemnització que la secretària opina que és millor pactar-ho per "evitar-se un impost de merda que es menja una quantitat enorme". Aquí us adjuntem l'àudio.

Preàmbul: un sequera que ho canvia tot



L'empresa Gime Sport tenia una concessió des fa aproximadament 15 anys de tot l'espai del poliesportiu Marina Besòs. Entre aquests terrenys hi havia les piscines descobertes. Una zona que no pertany a l'ajuntament de Sant Adrià sinó al Consell Comarcal del Barcelonès. L'alcalde de llavors, Sito Canga, l'any 2008 gràcies a un decret de mesures de plans especials per la sequera que deia que no es podien omplir les piscines, va reconvertir l'espai en oci nocturn. Llavors, el gener del 2009 es cancel·la el decret però es va seguir utilitzant l'espai com a oci nocturn.



Segons denuncia Carlos Díez...

L'any 2012 el consistori hauria atorgat la llicència d'obres per impulsar una discoteca als terrenys de Marina Besòs quan aquests seguien sent propietat del CCB i no tenien els usos requerits.

D'altra banda, Gime Sport va subcontractar per a dur a terme les inversions l'empresa Marina Entreteiment. El seu gerent i soci, Carlos Díez, ara ha presentat una querella criminal després d'haver invertit 2 milions en obres que finalment es va quedar una altre empresa: Innovaciones Calem, impulsada per l'empresari Martín Ferrer.



Unes inversions no recuperades

Carlos Díez, que assegura que va ser Marina Entertainment qui va reformar els terrenys abans del concurs d'adjudicació del 2013 a Ferrer. La indemnització, segons Díez, es va calcular de manera fraudulenta pel qual demana fins i tot la imputació per l'arquitecte. Tot i això, el jutge ha imputat per presumptes delictes d'estafa i prevaricació l'exalcalde de Sant Adrià i expresident del Consell Comarcal del Barcelonès, Sito Canga, i la secretària general, Marta Gibert, entre d'altres tal com informava el setmanari Línia Nord.

La gravació de Marta Gibert

Aquest fragment correspon a una gravació de 15 minuts on Marta Gibert, secretària del CCB, parla amb Carlos Díez, soci i administrador mancomunat de Marina Entreteiment. La secretària recomana a l'empresari que pacti una indemnització amb Martín Ferrer i que, si pot, ho faci en negre per evitar-se pagar "un impost de merda que es menja una quantitat enorme" de diners. Una recomanació que afavoriria Martín Ferrer, ja que seria qui hauria de pagar l'IVA. Com a representant d'un ens públic, Gibert també li recorda que no vol saber la quantitat si al final la pacten i que recordi que "Hisenda som tots".

