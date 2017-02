Felipe VI no dóna la mà a les empreses de la Generalitat per evitar una altra desvergonya

Última actualització Dilluns, 27 de febrer de 2017 18:10 h

Ara fa tres anys, l'empresari Alex Fenoll li negà la salutació

El Rei Felipe VI té la lliçó apresa i aquest any, durant la seva visita a la inauguració del Mobile World Congress, el monarca ha evitat anar a saludar les empreses catalanes de l'estand de la Generalitat de Catalunya. Ara fa tres anys, un dels empresaris, el sabadellenc Àlex Fenoll, no li va donar la mà deixant el Borbó amb un pam de nas.

Segons ha pogut saber directe!cat, avui Felipe Vi, que ha fet acte de presència a la inauguració del Barcelona Mobile World Congress, ha evitat aproximar-se a saludar les empreses catalanes de l'estand de la Generalitat de Catalunya. El motiu principal hauria estat evitar un altre 'lleig' com el que va succeir el 2014 quan un empresari català no li va voler donar la mà.

Els antecedents

Àlex Fenoll, director general de l'empresa responsable de la xarxa Shareisfashion i un dels assistents al Mobile World Congress del 2014, es va negar a saludar Felipe VI en una comitiva en què hi havia també el president de la Generalitat del moment, Artur Mas. Fenoll li deia al monarca: 'No us vull donar la mà, perquè no ens deixeu votar'.

Felipe VI va tornar i li va dir "Per educació, m'hauries de saludar, amic". Fenoll va explicar que li va respondre "jo no sóc amic seu".



Puigdemont i Junqueras planten al rei per visitar l'estand de la Generalitat



Quan el rei ha girat i s'ha dirigit a l'estand on s'hi pot llegir ben gros 'España', el president de la Generalitat i el vicepresident, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, s'han desprès de la caminada de Felipe VI i sí que s'han dirigit a les paradetes catalanes. En aquell moment, doncs, han plantat al monarca i han fet el seu propi camí fins a trobar-se de nou a l'altre estand.

