Guanya l'or representant Holanda després del veto d'Espanya a Catalunya

Última actualització Dilluns, 27 de febrer de 2017 20:00 h

La component del CE La Cameta Coixa de Miravet, Ragna Debats, guanyar l'or al mundial de raquetes de neu

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Ragna Debats, s'ha proclamat campiona del món de raquetes de neu, en la prova disputada a l'estat de Nova York, prop de la població de Harrietstown en Dewey Mountain. A la prova de 10 quilòmetres hi van participar 266 atletes. La component del CE La Cameta Coixa de Miravet, va competir amb la selecció holandesa després del veto a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya per part d'Espanya, a la qual havia representat en anteriors competicions internacionals.

Amb Holanda, però amb l'estelada

L'atleta ebrenca, tot i no poder competir amb Catalunya, va portar una estelada al cap en tot moment i va efectuar els 10 quilòmetres de què constava la cursa. L'esportista, tal com explica Diari de Tarragona, establerta a Xerta, va proclamar-se campiona del món, amb un temps de 34:57:41, per davant de la canadenca Anie Jean (Chelsea QC), amb 36:48:77, i de la nord-americana Michelle Hummel (Albunquerque), 37:14:82, que van ocupar la segona i tercera plaça, respectivament.

En la passada edició disputada a la localitat italiana de Vezza di Oglio, com a component de la selecció catalana, va aconseguir la plata, sent superada per la representant del país transalpí Isabella Morlini. Ara, amb l'or, ha augmentat encara més el seu ja dilatat palmarès. El següent repte serà afrontar la temporada de curses per muntanya, que començaran el mes d'abril amb l'Ultra Fiord de 70 quilòmetres a Xile.

Notícies relacionades