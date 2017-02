El PSC de Barcelona va aprovar la supressió del CCB mitjançant la integració a l’AMB

Última actualització Dimarts, 28 de febrer de 2017 05:00 h

La Federació es va inspirar en l'avantprojecte de Llei Governs Locals del Govern de CiU del 2013

@JoanSole_ .- La federació presidida per Jaume Collboni és en el punt de mira, la sèrie d'articles que el diari Més Economia va encetar el 13 de febrer que informen d'un contundent informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que alerta de diverses irregularitats en la gestió d’empreses públiques sota el control del Partit Socialista de Catalunya ha posat el focus a una qüestió que fa un mes va passar per alt: el XXIè Congrés de la Federació de Barcelona va aprovar la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

Què va passar entre els exercicis de l'any 2005 i el 2011 en el Consell Comarcal del Barcelonès i diversos organismes vinculats a aquesta administració? Segons la Sindicatura de Comptes es van desenvolupar tot un seguit de negligències en l'adjudicació de contractes, la venda de terrenys i el finançament de diversos organismes dependents del CCB, entre d'altres. Tot això, en un període on el consell no va convocar cap concurs públic per ocupar els càrrecs que regulen el funcionament de l'administració pública: secretari, tresorer i interventor.

Segons el mateix informe, en mans de la Fiscalia, el CCB tampoc va demanar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat persones per ocupar aquestes places, un fet que "suposaven una manca de control intern, ja que confluïen en una mateixa persona els llocs de treball de la Gerència i la Tresoreria". Unes conclusions que la institució comarcal va al·legar exposant que va realitzar concursos per cobrir Tresoreria el 2007, Intervenció el 2011 i Secretaria el 2015.

Quan Collboni va plantejar que l'AMB absorbís el CCB

La informació del diari Més Economia, que recull l'informe de la sindicatura, ens aboca a l'hemeroteca. El passat 5 de gener el president de la federació socialista de Barcelona, Jaume Collboni, va presentar una resolució per al XXIè Congrés de la federació de la capital catalana que ara dibuixa diferents lectures: cal suprimir el CCB i que l'AMB es faci càrrec de les seves competències? El segon tinent d'alcaldia afirmava que "no té sentit tenir fins a quatre o cinc nivells administratius", i apostava per fer un traspàs de personal i competències de l'ens comarcal a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per facilitar la coordinació de les polítiques econòmiques, de Medi Ambient i Transport. El Consell té "un sentit històric que no s'entén de cara al futur".

La Federació de Barcelona no té res a amagar

Els socialistes, sorpresos per la informació publicada, exposen que la resolució aprovada en el XXIè Congrés va en la mateixa línia que l'avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya que va aprovar el Govern de CIU l'any 2013. El text socialista, que aposta per "enfortit el treball de l'AMB" amb un procés de supressió del CCB mitjançant que integri les seves funcions a la primera institució, segueix el rastre del projecte que els convergents van plantejar fa quatre anys i que va superar el primer tràmit al Parlament de Catalunya gràcies als vots de CiU i ERC. Segons l'Article 50, el que determina la substitució dels consells comarcals en l'àmbit territorial de les àrees metropolitanes, explica en l'apartat 3: "en el cas de supressió del consell comarcal, l'àrea metropolitana assumeix els mitjans personals i materials d'aquell i es subroga en tots els seus drets i obligacions, inclosos els derivats de les fórmules de cooperació interadministratives". Una aposta que, com les mateixes fonts del PSC han confirmat, allunyarien qualsevol ombra de sospita.

