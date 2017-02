Puigdemont ‘dispara’ un dard irònic a Felip VI i a l’‘operació diàleg’ via Twitter

Última actualització Dimarts, 28 de febrer de 2017 11:15 h

El president de la Generalitat denuncia que el corredor mediterrani no estigui llest l'any vinent

Guifré Jordan @enGuifre – Carles Puigdemont no s’arronsa ni davant el rei d’Espanya a través de Twitter. El president de la Generalitat ha lamentat que el ministre de l’Interior confessés ahir que el corredor mediterrani no estarà llest el 2018, cosa que ha aprofitat per recordar a Twitter la crida a la col·laboració institucional a càrrec de Felip VI abans-d’ahir: “Resposta a la necessitat de col·laboració institucional: el corredor tampoc no estarà enllestit el 2018. I els anys passen de pressa...”.

Resposta a la necessitat de col·laboració institucional: el corredor tampoc no estarà enllestit el 2018. I els anys passen de pressa... pic.twitter.com/WoEZ4mdppy — Carles Puigdemont (@KRLS) 28 de febrer de 2017

Durant el sopar inaugural del Mobile World Congress de diumenge al Palau de la Música, el monarca espanyol va utilitzar la llengua catalana en un moment del seu discurs per defensar una “col·laboració lleial i generosa” entre les diverses administracions de l’Estat perquè “és la que millor facilita i impulsa el creixement econòmic”. Unes paraules que només dos dies després ha usat Puigdemont per ironitzar sobre el comportament del govern espanyol i la seva presumpta ‘operació diàleg’.La piulada del cap de l’executiu català arriba el dia després que el ministre Íñigo de la Serna no garantís ahir que les obres per unir ferroviàriament tot l’eix mediterrani de l’Estat estaran a punt l’any vinent. Ho va anunciar ahir en un dinar amb empresaris valencians a la capital xe. Tot plegat, uns dies abans que demà passat se celebrin unes jornades sobre el corredor i un acte de reivindicació també a València amb presència de polítics i empresaris del País Valencià, Balears i Catalunya.La trobada, que comptarà amb el conseller d’Economia català Oriol Junqueras, també havia de comptar amb els presidents dels tres territoris, però la renúncia del valencià Ximo Puig –segons l’organització va confirmar a Més Economia i a directe!cat– va provocar que Puigdemont i Francina Armengol (Balears) també ho fessin.