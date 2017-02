El president de SCC ‘embogeix’ i tracta els independentistes d’incultes abduïts

Última actualització Dimarts, 28 de febrer de 2017 13:25 h

Mariano Gomá diu que tothom qui no té estelades al balcó és unionista, que el procés és un "cop d'Estat" i que el rebuig a la immersió lingüística és majoritari

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – Societat Civil Catalana s’ha reactivat i ha convocat una manifestació pel 19 de març a Barcelona sota el lema ‘Aturem el cop separatista’ on volen fer l’enèsima temptativa d’organitzar una manifestació equiparable a les independentistes després de múltiples intents fallits. És per això que el president de l’entitat, Mariano Gomá, ha tret el cap amb dues entrevistes on ha arribat a assegurar que a Catalunya s’està produint un “cop d’Estat” i que tothom qui no té una estelada al balcó és unionista. A més, ha donat mostres d’haver ‘embogit’ –metafòricament parlant– perquè ha insinuat que molts catalans s’han passat a l’independentisme perquè són incultes i estan abduïts per TV3.

Notícies relacionades

Gomá defensa en una entrevista publicada divendres passat a l’ABC que “tots els balcons de Barcelona que no tenen la bandera estelada són dels nostres, estiguin afiliats o no”. En la mateixa línia, el líder de l’organització assegura, sense aportar cap dada específica, que “la gran majoria dels catalans no està per la independència”. I encara va més enllà dient que la Generalitat “té la caixa i domina els mitjans, que burxen la orella de tots, i la gent menys preparada s’ho acaba creient”. Un comentari que pretén dibuixar una societat catalana inculta i absorbida per la televisió pública catalana que, no obstant, l’any passat no va tenir més d’un 11,4% d’audiència mitjana. A més, no esmenta que les enquestes amb més renom, com el CIS, deixen clar que els votants més ignorants són els del PP i el PSOE En una altra entrevista, publicada ahir a La Vanguardia, Gomá opina que “estan portant el procés al límit, és un cop d’Estat. Pacífic, però un cop d’Estat”. També creu que com a solució per aturar el referèndum l’Estat hauria de “prendre el control d’algunes competències com Ensenyament o Justícia”. Una suspensió parcial de l’autonomia en tota regla, tot i que ell evita dir que es tractaria d’una execució de l’article 155 de la Constitució.D’altra banda, Societat Civil Catalana va presentar una enquesta fa uns dies que presumptament demostra un rebuig majoritari dels catalans a la immersió lingüística a les escoles, ja que els enquestats prefereixen un “model trilingüe” català-castellà-anglès a un “model monolingüe” en català. Malgrat que a les escoles del país ja s’ensenyen les tres llengües, l’entitat considera que és un “model monolingüe” i, a més, les conclusions de l’enquesta no expliquen per què només un 0,007% d’alumnes han demanat l’escolarització en castellà aquest curs si el rebuig és tan majoritari.